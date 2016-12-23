Амурчан приглашают встретить Новый год в православном храме

Амурчан, которые не хотят проводить новогоднюю ночь в компании телевизора, в ночь с 31 декабря на 1 января приглашают встретить Новый год в православной церкви. В храме Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных на улице Горького ровно в полночь начнется литургия. За час до нее пройдет исповедь.

Желающих встретить Новый год так, чтобы запомнить его надолго, приглашают приехать в Среднебельский Богородичный женский монастырь в село Среднебелая: 31 декабря вечернее богослужение с молебном на Новолетие начнется в 17 часов, 1 января воскресная литургия будет служиться с 9 часов утра, сообщает пресс-служба православной епархии.

Первый день 2017 года выпадает на воскресенье, поэтому у всех верующих Амурской области будет возможность провести гражданский праздник за богослужением в храме.

Кроме того, в пятницу утром, 30 декабря, православные благовещенцы могут прийти в кафедральный собор в переулке Релочном на молебен у чудотворной Албазинской иконы Божией Матери. Традиционную молитву у дальневосточной святыни возглавит епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

В субботу, 31 декабря, в храмах Благовещенска после утреннего или вечернего богослужения будет совершаться особый молебен на Новолетие — с прошениями о ниспослании помощи Божия на новые дела в новом году.

Уже после праздника, 1 января, православная церковь празднует память мученика Вонифатия Тарсийского, которому молятся люди, страдающие от различных зависимостей, а также их близкие. В 10 часов утра начнется литургия в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где хранится часть мощей этого святого.

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#праздники #религия

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