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Амурчан приглашают встретить Новый год в православном храме

Амурчан приглашают встретить Новый год в православном храме

Амурчан, которые не хотят проводить новогоднюю ночь в компании телевизора, в ночь с 31 декабря на 1 января приглашают встретить Новый год в православной церкви. В храме Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных на улице Горького ровно в полночь начнется литургия. За час до нее пройдет исповедь.

Желающих встретить Новый год так, чтобы запомнить его надолго, приглашают приехать в Среднебельский Богородичный женский монастырь в село Среднебелая: 31 декабря вечернее богослужение с молебном на Новолетие начнется в 17 часов, 1 января воскресная литургия будет служиться с 9 часов утра, сообщает пресс-служба православной епархии.

Первый день 2017 года выпадает на воскресенье, поэтому у всех верующих Амурской области будет возможность провести гражданский праздник за богослужением в храме.

Кроме того, в пятницу утром, 30 декабря, православные благовещенцы могут прийти в кафедральный собор в переулке Релочном на молебен у чудотворной Албазинской иконы Божией Матери. Традиционную молитву у дальневосточной святыни возглавит епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан.

В субботу, 31 декабря, в храмах Благовещенска после утреннего или вечернего богослужения будет совершаться особый молебен на Новолетие — с прошениями о ниспослании помощи Божия на новые дела в новом году.

Уже после праздника, 1 января, православная церковь празднует память мученика Вонифатия Тарсийского, которому молятся люди, страдающие от различных зависимостей, а также их близкие. В 10 часов утра начнется литургия в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где хранится часть мощей этого святого.

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#праздники #религия

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Но большинство выберет телевизор, салат и т.п. К сожалению...

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Простите, редакция и все православные. У меня возник когнитивный диссонанс.

    Католическая церковь Преображения Господня ( на фото) в Благовещенске была построена

    в 1896-1898 гг., освящена 28 ноября 1897 г. куратом Амурского края о. Шпигановичем.

    В 1912 г. к зданию была достроена колокольня с пирамидальным завершением.

    Все строительные работы проводились на средства, собранные прихожанами.

    Православный приход в бывшем здании католического костела утвержден в 1947 г.

    В 1946 году в Благо­вещенске открыли православный приход Благовещения Божией Матери, которому передали здание бывшего костела (построен в 1903), поскольку ни одного

    православного храма в городе не сохранилось. Гавриило-Архангельский монастырь

    преобразован из прихода «Благовещения Божией Матери» (бывший кафедральный собор),

    храм которого (бывший костёл) стал монастырским. Монахами монастыря являются монашествующие священники епархии, служащие на разных приходах.

    Преобразован в мужской монастырь 7 мая 2003 г., в подворье монастыря – в 2013 г.

    Это Мужской Монастырь в честь Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил

    бесплотных называется?

    А храм назывался в 2002 г собор Благовещения Богородицы (бывший костёл) в Благовещенске.

    Когда собор Благовещения Богородицы (бывший костёл) в Благовещенске был переименован в храм Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных Сил бесплотных на улице Горького?

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Два раза прочитала "беспилотных"

  • Котляров

    Котляров
    1 час назад

    У православных так много своих праздников. Зачем вам ещё и этот радостный светский праздник. Ведь жадность может и погубить.

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    1 час назад

    А бухать там можно будет?

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    57 минут назад

    Коробка с карандашами

    А бухать там можно будет?



    только причащаться кагором)) по несколько раз)))

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