Чиновникам Белогорска напомнили о запрете дарить и получать подарки

В преддверии новогодних и рождественских праздников муниципальным служащим Белогорска напомнили о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки. Городская администрация сообщила о «продуктовом эмбарго».

«Запрет на дарение подарков лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, а также на получение ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей содержат положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса РФ. Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче», – пояснила замначальника общего отдела администрации Белогорска Юлия Морозова.

Получение подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечёт ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – уголовную ответственность.

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