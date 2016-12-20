31 декабря автобусы в Благовещенске изменят маршруты

В Благовещенске 31 декабря с 18:30 до 20:40 будет ограничено движение автотранспорта по улице Ленина от Пионерской до Шимановского. Это связано с проведением праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта на это время будет проходить по параллельным улицам: Пионерской, Зейской, Шимановского.

К окончанию фейерверка, который запланирован на 20:00, к площади Ленина подойдут автобусы, следующие маршрутами №№ 1, 13, 26, 101. Они будут стоять на улице 50-летия Октября от Ленина до Зейской. Отправление автобусов № 8, 15 (20), 106 от начальных остановок пройдет с задержкой – в 20:15-20:20. Отправление автобуса № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию – в 20:25. Автобусы по основным городским маршрутам будут ходить согласно действующему расписанию.

Схема размещения автобусов:

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#праздники #транспорт

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