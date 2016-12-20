Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:01 2

31 декабря автобусы в Благовещенске изменят маршруты

31 декабря автобусы в Благовещенске изменят маршруты

В Благовещенске 31 декабря с 18:30 до 20:40 будет ограничено движение автотранспорта по улице Ленина от Пионерской до Шимановского. Это связано с проведением праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение транспорта на это время будет проходить по параллельным улицам: Пионерской, Зейской, Шимановского.

К окончанию фейерверка, который запланирован на 20:00, к площади Ленина подойдут автобусы, следующие маршрутами №№ 1, 13, 26, 101. Они будут стоять на улице 50-летия Октября от Ленина до Зейской. Отправление автобусов № 8, 15 (20), 106 от начальных остановок пройдет с задержкой – в 20:15-20:20. Отправление автобуса № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию – в 20:25. Автобусы по основным городским маршрутам будут ходить согласно действующему расписанию.

Схема размещения автобусов:

Просмотров всего: 507

#праздники #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    а раньше траллики людей возили до часу или полночи

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Во-во!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Новый год в разные десятилетия»: на «Альфа-канале» стартовала новая рубрика
Происшествия 34

В Благовещенске водитель автобуса ударил ребёнка
Происшествия

В день траура в Благовещенске погасят снежный городок
Общество

Клуб «Аллюр» устроил концерт-сбор на восстановление сгоревшей конюшни (видео)