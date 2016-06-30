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Бывшему мэру Благовещенска Александру Мигуле исполнилось 55 лет

Бывшему мэру Благовещенска Александру Мигуле исполнилось 55 лет

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля встретил юбилей за решёткой. В субботу, 24 декабря, Александру Анатольевичу исполнилось 55 лет. Это второй день рождения, который он встретил в СИЗО.

«Конечно, мы регулярно справляемся о нём. Сидит… Знаю, что брата к нему пускают, адвоката тоже. На день рождения ему передали торт», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» друг Александра Мигули, бывший директор муниципального предприятия «Автоколонна 1275» Виктор Архипов.

Около 100 человек поздравили бывшего градоначальника в социальных сетях. В аккаунте от имени Александра Мигули был опубликован ответ на поздравления: «Друзья, большое всем спасибо за поздравление с днём рождения! Второй год встречаю его не на свободе, в СИЗО, поэтому ваши добрые слова с пожеланиями и моральной поддержкой мне приятны вдвойне».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», бывший мэр Благовещенска осуждён по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

12 августа текущего года Благовещенский городской суд приговорил Александра Мигулю к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Осуждённый обжаловал приговор.

Расследование уголовного дела продолжалось с апреля 2011 года. Бывший мэр Благовещенска был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установили в мае 2015 года. Мигулю задержали в Липецкой области, этапировали в Амурскую область.

В 2016 году бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Областной избирком в июле принял документы от доверенного лица Александра Анатольевича буквально за несколько часов до окончания срока. Выборы 18 сентября могли стать беспрецедентными из-за его участия, но Мигуле пришлось сойти с предвыборной гонки.

Просмотров всего: 1203

#жизнь #суды

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Комментарии
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  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    3 часа назад

    У меня аж слёзы навернулись 55 лет давайте поздравим гражданина бывшего мэра давайте уже писать актуальные новости хватит писать о прошлом ...

  • Акционер2016

    Акционер2016
    3 часа назад

    с прошедшим Мигуля 101 поздравление

  • не депутат

    не депутат
    3 часа назад

    Когда не о чем писать- перечисляй дни рождения людей и праздники. Помощь для АИ:

    День святого Стефана

    День независимости и единства Словении

    День подарков

    Фестиваль Кванза в США

    360-ый день в году

    память мученицы Лукии Сиракузской

    Востание декабристов в 1825 году

    А еще у Мао Дзедуна день рождение в этот день, но давайте про вора лучше напишем...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    не депутатКогда не о чем писать- перечисляй дни рождения людей и праздники. Помощь для АИ:

    День святого Стефана

    День независимости и единства Словении

    День подарков

    Фестиваль Кванза в США

    360-ый день в году

    память мученицы Лукии Сиракузской

    Востание декабристов в 1825 году

    А еще у Мао Дзедуна день рождение в этот день, но давайте про вора лучше напишем...


    Не переживай так сильно, про вора 7 октября напишут.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    С днюхой Анатольевич.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Сил и терпения Александру Анатольевичу. Здоровья, счастья и удачи, тепла родных и близких.

  • володька

    володька
    2 часа назад

    с днюхой. удачи. но жестко конечно- 9 лет дали.. некоторые больше украли и условняк)))

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    володька

    с днюхой. удачи. но жестко конечно- 9 лет дали.. некоторые больше украли и условняк)))



    Некоторые страной руководят....

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Грустный юбилей за тюремной решеткой...

    Терпения и здоровья Юбиляру.

  • Котляров

    Котляров
    1 час назад

    Ничего страшного здесь нет. Выйдешь из тюрьмы и не воруй. Живи на пенсию и уже никто тебя не посадит.

  • Alex-пешеход

    Alex-пешеход
    54 минуты назад

    Александру Анатольевичу терпения и скорейшего освобождения! Надеюсь, что скоро на его место присядут те, кто его упрятал за решетку. Им там более подходящее место, нежели те, где они сейчас сидят!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    12 минут назад

    Сил и терпения

  • СаняЧ

    СаняЧ
    4 минуты назад

    Не плохо сидит, раз успевает страничку в ВК вести и поздравления принимать. Видимо есть денюжки на такую сладкую жизнь в камере

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