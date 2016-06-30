Бывшему мэру Благовещенска Александру Мигуле исполнилось 55 лет

Бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля встретил юбилей за решёткой. В субботу, 24 декабря, Александру Анатольевичу исполнилось 55 лет. Это второй день рождения, который он встретил в СИЗО.

«Конечно, мы регулярно справляемся о нём. Сидит… Знаю, что брата к нему пускают, адвоката тоже. На день рождения ему передали торт», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» друг Александра Мигули, бывший директор муниципального предприятия «Автоколонна 1275» Виктор Архипов.

Около 100 человек поздравили бывшего градоначальника в социальных сетях. В аккаунте от имени Александра Мигули был опубликован ответ на поздравления: «Друзья, большое всем спасибо за поздравление с днём рождения! Второй год встречаю его не на свободе, в СИЗО, поэтому ваши добрые слова с пожеланиями и моральной поддержкой мне приятны вдвойне».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», бывший мэр Благовещенска осуждён по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы».

12 августа текущего года Благовещенский городской суд приговорил Александра Мигулю к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Осуждённый обжаловал приговор.

Расследование уголовного дела продолжалось с апреля 2011 года. Бывший мэр Благовещенска был объявлен в федеральный розыск. Его местонахождение установили в мае 2015 года. Мигулю задержали в Липецкой области, этапировали в Амурскую область.

В 2016 году бывший мэр Благовещенска Александр Мигуля объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Областной избирком в июле принял документы от доверенного лица Александра Анатольевича буквально за несколько часов до окончания срока. Выборы 18 сентября могли стать беспрецедентными из-за его участия, но Мигуле пришлось сойти с предвыборной гонки.

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