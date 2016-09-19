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Неожиданные причины плохого сна выяснили ученые

Неожиданные причины плохого сна выяснили ученые
Фото: vistanews.ru

Ученые из Медицинской школы при Университете Пенсильвании, выясняя причины плохого ночного отдыха, обнаружили взаимосвязь качественного сна с употребляемой пищей и количеством выпитой воды, сообщает RuNews24.

Исследуя группу добровольцев, ученые выяснили, например, что если в течение дня человек питается однообразной и низкокалорийной пищей, то он будет мучиться от бессонницы или спать меньше положенных 8 часов. В результате утром человек просыпается разбитым и неотдохнувшим.

Кроме того, неблагоприятное влияние на ночной отдых может оказать количество выпитой воды. Хуже спится тем людям, которые в день выпивают менее 1,5 литра жидкости.

Американские кардиологи предупреждают, что недостаточная продолжительность сна повышает риск сердечной недостаточности, аритмии, инсульта. Также ученые выяснили, что кошки улучшают процесс засыпания. Под мурлыкание пушистых любимцев люди засыпают в два раза быстрее, их сон становится спокойнее, исчезают ночные кошмары.

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#здоровье #наука

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