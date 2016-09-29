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Сегодня, 15:16 1

«Альфа-канал» в день траура по жертвам трагедии Ту-154 поменял сетку вещания

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днём общенационального траура. В связи с этим «Альфа-канал» отказался от рекламы и развлекательных программ. Так, в эфир телеканала «ТНТ-Благовещенск» в обеденное время не вышла программа «Мастер вкуса».

С вечернего эфира приняли решение снять новогодний выпуск авторской программы Сергея Логвинова и Ирины Марченко «Между нами». Короткая версия программы выйдет в эфир телеканала в 20:40 во вторник, 27 декабря. Полная версия в это же время на «Альфа-канале» и телеканале «Культура». Также выпуски программ доступны в разделе видео на сайте ИА «Амур.инфо».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. Самолет Минобороны РФ должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова. На борту находились 92 человека. Также среди пассажиров находились глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    4 часа назад

    И это правильно! По-человечески...

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