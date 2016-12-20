В Благовещенске столкнулись «Нива» и пассажирский автобус

Фото: ИА "Сканер"

В областном центре Приамурья в понедельник, 26 декабря, произошло ДТП. На нерегулируемом перекрёстке улиц Воронкова и Студенческой столкнулись «Нива» и пассажирский автобус. Общественный транспорт двигался по Воронкова, навстречу ехал отечественный внедорожник. Водитель «Нивы» поворачивал налево и, по предварительным данным, не уступил дорогу маршрутке.

Удар был достаточно сильный, «Ниву» отбросило с проезжей части на заснеженный газон. В салоне 30-го маршрута упали несколько пассажиров. Пока неизвестно, потребуется ли пострадавшим медицинская помощь.

Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», водитель внедорожника выехал прямо перед двигавшимся автобусом. Почему так произошло, мужчина и сам не понял – сказал, что не заметил приближавшийся транспорт.

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#ДТП

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