«МегаФон» советует подготовить смартфон к холодам

Синоптики прогнозируют для амурчан аномально холодную зиму и рекомендуют подготовиться к холодам. Эксперты компании «МегаФон» делятся советами, как обеспечить бесперебойную работу смартфона и всегда оставаться на связи даже в сильные морозы.

При минусовой температуре смартфоны могут работать нестабильно, возникают трудности с выходом в интернет, реагированием экрана, а также существенно быстрее разряжается батарея. Чтобы избежать всех перечисленных проблем, «МегаФон» советует перейти на «зимний мобильный режим».

Держите в тепле. Зимой не стоит оставлять смартфон долгое время незащищенным на холоде. Носить устройство лучше во внутреннем кармане одежды либо в рюкзаке или сумке. Это позволит избежать повреждений электроники, вызванных морозом, а также снижения емкости аккумулятора.

Не забудьте про дополнительную защиту. В толстых перчатках или варежках можно легко уронить смартфон. Заранее подумайте о серьезной защите. Это может быть чехол-книжка или чехол-накладка. Важно, чтобы чехол хорошо закрывал корпус. Если смартфон упадет на лед, благодаря хорошо подобранному чехлу его шансы на выживание многократно возрастут. Можно дополнить чехол защитной пленкой или закаленным защитным стеклом.

Держите сухим. В снежную зимнюю погоду рекомендуется пользоваться гарнитурой, чтобы устройство оставалось в кармане одежды. Также пригодится водонепроницаемый чехол, который убережет девайс от повреждений, вызванных неожиданными погружениями в сугробы. При возвращении в теплое помещение, чехол лучше снять. Дело в том, что на корпусе мобильного девайса под чехлом из-за перепада температур может образоваться конденсат. Если конденсатная влага просочится внутрь устройства, это чревато неполадками и даже поломками.

Заряжайте теплым. Вернувшись с улицы в теплое помещение, сначала необходимо дать смартфону время нагреться до комнатной температуры, и только после этого можно подключать зарядное устройство.

Запасной аккумулятор. В случае, если смартфон разрядился на морозе, пригодится запасной аккумулятор или портативная батарея. Это устройство также рекомендуется держать в тепле при нахождении на улице.

Возвращение к жизни. Если аккумулятор все-таки сел на морозе, то можно попробовать его реабилитировать. Для этого необходимо вытащить батарею из смартфона и погреть ее в руках. Этого может оказаться достаточно для того, чтобы сделать звонок продолжительностью несколько минут или отправить SMS-сообщение.

Обеспечьте себе удобное управление. Зимой возникает вопрос, как работать с сенсорным экраном в сильный холод? На замерзшие руки сенсорный экран может не отреагировать. В этом случае у некоторых смартфонов предусмотрен режим повышенной чувствительности, чтобы его включить, нужно поставить соответствующую галочку в «Настройках». Только сделать это нужно заранее. Если вашей моделью такой режим не предусмотрен, обратите внимание на специальные перчатки, созданные как раз для того, чтобы их владелец мог взаимодействовать с сенсорным экраном даже при заметной минусовой температуре.

«Современные средства связи позволяют амурчанам круглосуточно оставаться на связи и делиться яркими эмоциями в режиме он-лайн. Чтобы зимой смартфон не подвел вас в самый неожиданный момент, рекомендуем воспользоваться советами наших экспертов», - отметил Владимир Седов, директор Амурского регионального отделения компании «МегаФон».

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