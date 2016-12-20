В Благовещенске впервые прошла сенаторская елка

В воскресенье, 25 декабря, в Благовещенске прошла первая сенаторская елка для детей с ограниченными возможностями. На праздник, который прошел во Дворце культуры профсоюзов, собрались более 150 детей от четырех до 11 лет. После утренника всех детей пригласили на выступление театра кошек Владимира Куклачева и каждому вручили сладкий подарок.

Первая сенаторская елка для детей с ограниченными возможностями прошла по инициативе члена Совета Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Амурской области Александра Суворова. Предложение сенатора провести праздник для особой категории детей поддержали губернатор Амурской области, депутаты заксобрания, руководство ряда компаний Благовещенска.

Директор Благовещенского детского дома Елена Вандышева привезла на елку своих воспитанников, можно сказать, дважды обездоленных детей: рядом с инвалидами нет самых близких – родителей. Для них эта елка – очень важное, светлое, доброе событие, которых немного в жизни этих детей.

Надежда Братухина – бабушка девочки Русланы – призналась, что особенный ребенок в семье требует в разы больше внимания, заботы и средств. И сами родители порой света белого не видят. А такие мероприятия – как очередная цель: мы идем на сенаторскую елку. И, забыв о боли, проблемах, семья полтора месяца посвятила подготовке. И вот они на празднике.

«Нам уже 8 лет, – говорит Анна Смолякова, с любовью глядя на сына Марка в инвалидной коляске. – Для нас это общение с детьми, новые впечатления. И, знаете, как приятно это внимание со стороны посторонних людей! Ты понимаешь, что не безразличен обществу со своей проблемой. С особенными детьми нужно много заниматься, и как нам не хватает развивающих центров, где ты еще и в обществе людей. Мы ведь ставим перед собой очень высокие планы: еще лучше говорить, ходить».

«В моей семье особенный ребенок, а такой праздник, с выходом всей семьей помогает ребенку социализироваться в обществе, чувствовать себя уверенней, понимать, что мы все вместе», – рассказал депутат Законодательного собрания Амурской области Олег Имамеев.

«Поддерживая особых детей, мы вкладываем инвестиции в их стабильное будущее», – в своем обращении на празднике подчеркнул Александр Суворов. Для него новогодняя елка для детей особой категории – это личное желание сделать праздник каждому ребенку намного ярче.

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