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Сегодня, 14:39 0

Благовещенец, обчистивший сейф своего знакомого, примирился с ним в суде

В областном центре Приамурья суд прекратил уголовное дело в отношении горожанина, похитившего имущество на 237 тысяч рублей. Об этом просил потерпевший, у которого из сейфа пропали деньги, золотые часы и кольца с бриллиантами, а также дорогой коньяк.

В совершении кражи обвинялся 29-летний мужчина. В августе текущего года он пришёл в квартиру знакомого, чтобы полить цветы. В комнате гость увидел незапертый сейф. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина взял из сейфа деньги – 135 000 рублей, – золотые часы «Ника» и два золотых кольца с бриллиантами. Затем прихватил из шкафа бутылку недешёвого коньяка и ушёл, сообщает пресс-служба городского суда.

Потерпевший представил суду заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым. Тот полностью возместил причинённый ущерб, и они примирились.

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#закон #происшествия #суды

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