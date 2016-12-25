Валентина Калита выразила соболезнования родственникам погибших в Черном море

Мэр Благовещенска Валентина Калита выразила соболезнования по поводу гибели россиян в самолете Ту-154, обломки которого 25 декабря нашли в Черном море. На борту самолета находилось 92 человека.

«Нас всех глубоко потрясла новость о крушении самолета Ту-154. Эта чудовищная трагедия оборвала столько жизней! Невосполнимая утрата для всех нас, для всей страны. Мы скорбим вместе со всеми россиянами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – сказала Валентина Калита.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря после взлета с аэродрома Адлера самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи были обнаружены фрагменты его корпуса. Военнослужащие, представители СМИ и участники ансамбля имени Александрова летели в Сирию. На борту находились 92 человека. Среди пассажиров самолета был выпускник ДВОКУ Александр Ваганов.

Просмотров всего: 125

#городская власть #мэрия #происшествия

распечатать