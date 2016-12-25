Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:08 0

Валентина Калита выразила соболезнования родственникам погибших в Черном море

Мэр Благовещенска Валентина Калита выразила соболезнования по поводу гибели россиян в самолете Ту-154, обломки которого 25 декабря нашли в Черном море. На борту самолета находилось 92 человека.

«Нас всех глубоко потрясла новость о крушении самолета Ту-154. Эта чудовищная трагедия оборвала столько жизней! Невосполнимая утрата для всех нас, для всей страны. Мы скорбим вместе со всеми россиянами. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», – сказала Валентина Калита.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря после взлета с аэродрома Адлера самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи были обнаружены фрагменты его корпуса. Военнослужащие, представители СМИ и участники ансамбля имени Александрова летели в Сирию. На борту находились 92 человека. Среди пассажиров самолета был выпускник ДВОКУ Александр Ваганов.

Просмотров всего: 125

#городская власть #мэрия #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Иркутске по делу об отравлении «Боярышником» арестованы еще четверо человек
Происшествия

Амурские полицейские просят помочь в поисках Вадима Брайера
В России и мире

В Сети расходится видео со вспышкой в момент крушения Ту-154 (видео)
В России и мире

Новый вид мошенничества, возможно, появился в Кемерове