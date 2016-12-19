В Иркутске по делу об отравлении «Боярышником» арестованы еще четверо человек

Фото: mir24.tv

Еще четверо человек арестованы по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске. Всего полиция задержала по этому делу 19 человек, сообщает «Русская планета» со ссылкой на РИА «Новости».

Суд рассмотрел еще семь ходатайств. Кроме четверых арестованных, два фигуранта помещены под домашний арест и одному продлен срок задержания на 72 часа.

В общей сложности задержано 19 человек. Ранее двое были помещены под стражу, девять – под домашний арест и один задержанный определен под подписку о невыезде.

В Иркутске жертвами отравления спиртосодержащим парфюмерным средством «Боярышник», согласно последним данным, стали 76 человек. Еще 18 остаются в больницах.

Как сообщало Амур.инфо, иркутяне с признаками отравления в результате употребления косметического средства «Боярышник» начали поступать в больницы областного центра с 18 декабря.

Просмотров всего: 37

#происшествия

распечатать