Амурчанин начинил шесть куриц гашишем и попался полиции

В Амурской области сотрудники полиции пресекли попытку передачи наркотических веществ в места лишения свободы. Амурчанин 1990 года рождения около одного из домов Благовещенска попался стражам порядка с замороженными тушками курицы, которые лежали в картонной коробке.

В полуфабрикатах находились 13 медицинских шприцев и два свертка с веществом тёмного цвета. После экспертизы выяснилось, что это гашишное масло. Вес наркотика составил около 400 граммов. По предварительной информации, наркотическое средство предназначалось для передачи в места лишения свободы, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.26-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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