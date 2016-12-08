Амурские полицейские просят помочь в поисках Вадима Брайера

Фото: УМВД России по Амурской области

В Амурской области разыскивают пропавшего без вести Вадима Браейра. Молодой мужчина 1990 года рождения ушёл из дома в Углегорске 21 декабря 2016 года. Где он и что с ним, неизвестно. Полицейские обращаются за помощью в розыске.

Приметы: на вид 26–27 лет, высокий (180–185 сантиметров), худощавый, волосы тёмные, глаза карие.

На момент ухода был одет: куртка из кожзама чёрного цвета, шапка спортивная синтетическая чёрного цвета, синие джинсы, чёрные зимние ботинки. Сообщения от тех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Брайера, примут по телефонам полиции в Углегорске: (41643) 91-3-17, 91-1-85, 8-914-393-45-28.

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#жизнь #происшествия

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