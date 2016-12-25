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26декабря
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Сегодня, 13:48

Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 миллионов человек

Аудитория активных пользователей мобильных приложений Сбербанк Онлайн превысила 20 миллионов человек. За год этот показатель вырос в два раза.

Сегодня типичный пользователь приложения Сбербанк Онлайн – это женщина 34 лет из крупного российского города со смартфоном на базе Android. Она заходит в приложение Сбербанк Онлайн раз в 2 дня, совершает 5 переводов и 5 платежей в месяц. Чаще всего она оплачивает сотовую связь, услуги ЖКХ и интернет-провайдеров.

«Двукратный рост аудитории активных пользователей приложений Сбербанк Онлайн – это показатель большого интереса россиян к цифровому банкингу, – отметил Святослав Островский, руководитель департамента «Банк XXI» Сбербанка. – Популярность мобильных финансовых сервисов стала устойчивым трендом, который будет менять рынок. Мы продолжим развивать наши продукты соответствовать ожиданиям клиентов и держать заданную планку качества

Двадцатимиллионным пользователем стал 34-летний житель Ростова-на-Дону Гуров Алексей.

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