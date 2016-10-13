В Сети расходится видео со вспышкой в момент крушения Ту-154 (видео)

Фото: argumenti.ru

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва самолета Ту-154, потерпевшего крушение 25 декабря над Черным морем, сообщают «Аргументы недели».

Видео запечатлела камера наружного наблюдения, установленная на черноморском побережье. На кадрах ролике отчетливо видна яркая вспышка в небе. Пользователи Интернета теперь обсуждают ее происхождение.

Эксперты с самого начала исключили версию теракта на борту самолета Минобороны. Однако не все согласны с таким заключением, поскольку обломки Ту-154 найдены в большом радиусе, что характерно для взрыва. Кроме того, экипаж ничего не сообщал о неисправностях. Разговор с авиадиспетчером прервался внезапно.

В крушении борта Минобороны погибли 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.

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#происшествия

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