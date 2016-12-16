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Ночью – до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря

Ночью – до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Амурской области на 27 декабря
Фото: cdn.tvc.ru

Во вторник, 27 декабря, в Амурской области ожидается малооблачная погода. Местами по северо-западным районам возможен слабый снег. Юго-западный ветер разовьёт силу от 2 до 7 метров в секунду.

Ночью будет 18–23 градусов ниже нуля, местами по северу – до 30 градусов мороза.

В Благовещенске завтра малооблачно, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный, скорость от 2 до 7 метров в секунду. В тёмное время суток уличные термометры покажут около –30 градусов, днём – от 17 до 19 градусов ниже нулевой отметки, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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