Новый вид мошенничества, возможно, появился в Кемерове

Фото: news.vse42.ru

Информация о новом виде предположительного мошенничества появилась в одной из популярных кемеровских групп в соцсети, сообщает VSE42.Ru. Целевой аудиторией «развода» являются автомобилисты, получившие выплату от страховой компании после ДТП.

Как рассказала горожанка по имени Надежда, неизвестная девушка на днях позвонила ее отцу, попавшему в аварию ещё в 2014 году, и предложила встретиться, чтобы заключить договор на дальнейшие действия в суде. Она мотивировала это тем, что страховая компания якобы «начислила выплату меньше положенного». При этом собеседница пообещала после заключения договора выплатить сразу 6 тысяч рублей. С собой она лишь попросила взять удостоверение личности и документы на автомобиль.

«Назначили встречу в кафе. Интерес, естественно, взял своё, не смогла устоять и позвонила девушке с наводящими вопросами. Попросила предоставить на электронную почту документы, подтверждающие род деятельности их организации, ФИО представителя и документы, на основании которого он является их представителем, адрес офиса в Кемерове, также задала вопросы о сроке давности аварии», – рассказала Надежда.

То, услышала в ответ кемеровчанка, ее не порадовало. По словам собеседницы, давность ДТП не является препятствием. Офиса организации в Кемерове нет, имя, фамилию и юридический статус представителя они не называют. Никаких документов об организации и сведений о её организационно-правовой форме не предоставляют. Кроме того, девушка на другом конце провода не смогла сказать, «какой интерес они преследуют, проводя такие мероприятия», выплачивая при этом 6 тысяч рублей. Единственное, чего добилась Надежда от собеседницы, это признания в том, что та «получает очень хорошие деньги» за телефонные переговоры. Диалог закончился тем, что встреча с «излишне назойливой» клиенткой была отменена.

«Ребятки, не ведитесь на халявные деньги и бесплатные услуги. И предупредите родителей!» – резюмировала Надежда.

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#происшествия

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