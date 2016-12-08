Большинство участников опроса на Амур.инфо одобрило обязательное обследование на ВИЧ

Фото: krasnoturinsk.info

Читатели информационного агентства «Амур.инфо», принявшие участие в опросе на сайте, ответили на вопрос «Как вы считаете, нужно ли сделать обследование на ВИЧ обязательным?» Большинство из участников голосования дали положительный ответ.

В опросе приняли участие 1 024 человека. Вариант «Да, чтобы не заражать остальных» выбрали 632 респондентов (61,7 % от общего количества участников). «Да, для самоуспокоения», – так считают 178 человек (17,4 %).

Те, кто дали отрицательный ответ, разделились на две группы. Одни выбрали вариант «Нет, это передаётся только при близком контакте» – таковых оказалось 32 (3,1 %). «Нет, это личное дело каждого», – считают 149 человек (14,6 %).

Ещё 27 участников опроса (2,6 %) затруднились ответить.

6 человек (0,6 %) предложили свои варианты. «Да», – кратко выразился один из читателей. Следующий респондент высказался лаконично, написав: «1». Возможно, он имел в виду, что голосует за первый вариант. «У нас и так достаточно обследований, где сдаётся анализ на ВИЧ», – отметил другой участник опроса. То же самое другими словами выразил следующий читатель: «Можно выявлять при медосмотрах». «Да, но только как обязать того, кто будет против?» – спросил другой участник голосования. А последний, шестой, посоветовал: «Не надо иметь беспорядочных половых контактов, тогда никакой угрозы не будет».

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#жизнь #здоровье

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