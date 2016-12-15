В Благовещенске завершился турнир по мини-футболу на кубок ФК «Благовещенск»

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В воскресенье, 25 декабря, в Благовещенске завершился турнир на кубок ФК «Благовещенск» по мини-футболу. В финале на стадионе «Юность» встретились команды «Динамо» и «Агроимпорт». Матч выдался напряженным: ни в основное время, ни в два дополнительных тайма не удалось выявить победителя. Судьбу кубка определила серия пенальти.

С самого начала игры динамовцам пришлось догонять соперника, который начал игру достаточно уверенно, сразу оторвавшись на два гола. Однако «Динамо» удалось еще в первом тайме переломить ход встречи и сравнять счет. До конца встречи команды то опережали, то догоняли друг друга поочередно с разницей в мяч. Основное время соперники закончили со счетом 5:5.

Два дополнительных тайма по пять минут голов не принесли и поэтому решающими в этом поединке тоже не стали. Трофей разыграли в серии пенальти, где динамовцы безупречно пробили все пять, а вратарь «Динамо» смог выиграть дуэль с одним из игроков «Агроимпорта», тем самым принеся победу своей команде.

Итоговый счет 10:9 – победа «Динамо». «Агроимпорт» занял второе место. Третьей на турнире стала команда «Свободный», сообщает пресс-служба ФК «Благовещенск».

«Этот турнир по мини-футболу на кубок ФК "Благовещенск" стал уже третьим по счету. Мы продолжаем развивать футбол в Амурской области и на следующий год планируем в очередной раз разыграть трофей», – заявил организатор турнира генеральный директор ФК «Благовещенск» Владимир Семёнов.

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