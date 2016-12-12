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26декабря
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Сегодня, 11:28 2

СМИ: дозаправка Ту-154 в Адлере не была запланированной

СМИ: дозаправка Ту-154 в Адлере не была запланированной
Фото: www.vesti.ru

По информации СМИ, версия теракта как причина крушения самолета Ту-154 не рассматривается следствием как основная. Данных, свидетельствующих об этом, нет, сообщил источник в спецслужбах, передают «Вести.ру».

По его словам, самолет вылетел с военного аэродрома Чкаловский, где «пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись». Дозаправка планировалась в Моздоке, но ее перенесли в Адлер из-за погодных условий. Таким образом, заранее не было сведений, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи.

Источник также подчеркнул, что в Адлере самолет находился под охраной. «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки», – сообщил он.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что говорить о злом умысле пока преждевременно. Точный ответ на все вопросы даст осмотр обломков самолета.

Самолет Минобороны РФ летел на российскую авиабазу в Хмеймим (Сирия) на его борту находились 92 человека.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • fan

    fan
    1 час назад

    "По его словам источника" это как понять? Амур-инфо редактор , на работу сегодня не вышел ???

  • Myxira

    Myxira
    28 минут назад

    "...а из самолета выходил только штурман..." Вроде как при дозаправке всех пассажиров просят обычно на выход?

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