СМИ: дозаправка Ту-154 в Адлере не была запланированной

Фото: www.vesti.ru

По информации СМИ, версия теракта как причина крушения самолета Ту-154 не рассматривается следствием как основная. Данных, свидетельствующих об этом, нет, сообщил источник в спецслужбах, передают «Вести.ру».

По его словам, самолет вылетел с военного аэродрома Чкаловский, где «пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись». Дозаправка планировалась в Моздоке, но ее перенесли в Адлер из-за погодных условий. Таким образом, заранее не было сведений, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи.

Источник также подчеркнул, что в Адлере самолет находился под охраной. «На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки», – сообщил он.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что говорить о злом умысле пока преждевременно. Точный ответ на все вопросы даст осмотр обломков самолета.

Самолет Минобороны РФ летел на российскую авиабазу в Хмеймим (Сирия) на его борту находились 92 человека.

Просмотров всего: 504

#происшествия

распечатать