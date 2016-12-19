Победительница шоу «Голос» Дина Гарипова подарила книги детской библиотеке в Свободном

Фото: Instagram

Певица Дина Гарипова, финалистка конкурса «Евровидение-2013» и победительница шоу «Голос», приняла участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу». Выбор Дины пал на Центральную детскую библиотеку Свободного Амурской области. Певица подписала две книги, и скоро они займут свое место на книжных полках в библиотеке, сообщает «Татар-информ».

«На днях я присоединилась к Всероссийской благотворительной акции Российской государственной детской библиотеки "Подари ребенку книгу", – сообщила в своем Instagram заслуженная артистка Татарстана. – Век информатизации изменил отношение детей к книге, социологические исследования выявили тенденции к резкому сокращению доли чтения в структуре свободного времени детей. В сложившейся ситуации задачи, связанные с приобщением ребенка к чтению, выходят на первый план. Важнейшую роль в решении этих задач играют библиотеки. К сожалению, они сталкиваются с нехваткой современной, качественной детской литературы. Особенно это касается библиотек небольших городов и сельских поселений, куда новые книги практически не доходят».

В проекте уже приняли участие российские писатели, режиссеры, актеры и певцы. Среди них – Юлия Пересильд, Ирина Лачина, Александр Адабашьян, Борис Грачевский, Андрей Усачев, Юлия Гиппенрейтер, Анастасия Архипова и другие.

«Присоединяйтесь, ведь дело за малым! Подарить ребенку книгу очень просто – не отказывайте себе в удовольствии сделать доброе дело. Особенно под Новый год!» – призвала Дина своих подписчиков.

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#дети #жизнь

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