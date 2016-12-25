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Выпускники «Ровесников» в Москве возложили цветы в память о погибших артистах

Выпускники «Ровесников» в Москве возложили цветы в память о погибших артистах
Фото: Марина Павлова

Выпускники благовещенского хореографического ансамбля «Ровесники» возложили цветы и поставили свечи у здания академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Понедельник, 26 декабря, стал днём траура по погибшим в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», при крушении самолёта Минобороны под Сочи погибли 92 человека – военные, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ. Они направлялись в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС с Новым годом.

25 декабря Ту-154, летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим, пропал с радаров. Позднее стало известно, что фрагменты пропавшего самолёта обнаружены в 1,5 километрах от берега Сочи. По данным Минобороны, на борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и журналисты телекомпаний НТВ, «Звезда», Первого канала.

В Москве люди приносят цветы и свечи. Среди почтивших память погибших – выпускники благовещенского хореографического ансамбля «Ровесники», работающие в столице. «Были сегодня у репетиционной базы ансамбля Александрова в Москве, практически напротив МИДа. Символично – ещё недавно к МИДу несли цветы... Мы зажгли свечи и положили цветы с траурной лентой от "Ровесников". Напротив входа – памятник Александрову и небольшой сквер. Он полон людей и телевизионных камер. Рыдания, плачут даже мужчины...» – рассказала выпускница «Ровесников» Марина Павлова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», многие из выпускников благовещенского хореографического ансамбля были знакомы с погибшими артистами.

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#память #происшествия

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