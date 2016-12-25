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Среди погибших в самолете Ту-154 был выпускник ДВОКУ

В самолете, который разбился в Черном море 25 декабря, погиб выпускник ДВОКУ Александр Ваганов. Об этом сообщил руководитель Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Владимир Грызлов. Погибший работал в штабе Восточного военного округа.

«Александр Ваганов в 1987 году окончил суворовское училище, а в 1991 году – ДВОКУ, работал в штабе ВВО. В самолете он оказался в рамках служебной командировки», – рассказал Владимир Грызлов.

Александр Ваганов был женат, у него осталось двое детей. Семья проживает в Хабаровске.

Курсантам ДВОКУ сообщили о трагедии на утреннем построении. Были приспущены флаги.

«Среди погибших в самолете был генерал-лейтенант Халилов – руководитель ансамбля имени Александрова. Я знал его лично, Валерий Михайлович писал музыку для духовых оркестров. И на построении в память об этом человеке наш оркестр исполнил адажио его сочинения», – добавил руководитель ДВОКУ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря после взлета с аэродрома Адлера самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи были обнаружены фрагменты его корпуса. Военнослужащие, представители СМИ и участники ансамбля имени Александрова летели в Сирию. На борту находились 92 человека.

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#военные #происшествия

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