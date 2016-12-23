Движение автотранспорта по мосту через Зею открыто в обе стороны
В Благовещенске работники ГСТК временно завершили работы по восстановлению стяжки на автомобильном мосту через Зею. Накладка на температурном шве была повреждена в результате ДТП. Как сообщало ИА «Амур.инфо», большегрузный автомобиль, потеряв колесо, сорвал накладку, после чего врезался в опору.
По информации пресс-службы администрации Благовещенска, в настоящее время работы временно завершены, движение по мосту открыто в обе стороны. В дальнейшем потребуется ремонт моста, идут переговоры со специалистами соответствующих организаций. Стоимость работ и подрядчик будут определены в результате проведения аукциона.
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