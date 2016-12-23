Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 11:42 0

Движение автотранспорта по мосту через Зею открыто в обе стороны

Движение автотранспорта по мосту через Зею открыто в обе стороны

В Благовещенске работники ГСТК временно завершили работы по восстановлению стяжки на автомобильном мосту через Зею. Накладка на температурном шве была повреждена в результате ДТП. Как сообщало ИА «Амур.инфо», большегрузный автомобиль, потеряв колесо, сорвал накладку, после чего врезался в опору.

По информации пресс-службы администрации Благовещенска, в настоящее время работы временно завершены, движение по мосту открыто в обе стороны. В дальнейшем потребуется ремонт моста, идут переговоры со специалистами соответствующих организаций. Стоимость работ и подрядчик будут определены в результате проведения аукциона.

Просмотров всего: 1032

#городская власть #строительство #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Валентина Калита выразила соболезнования родственникам погибших в Черном море

сегодня , 14:08
Происшествия 3

Предприятия Амурской области призывают на строительство Амурского ГПЗ
Происшествия

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура
Происшествия 11

На мосту через Зею вновь произошло ДТП