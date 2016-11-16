Ученые: жара на Северном полюсе способна разрушить экосистему Земли

Фото: informing.ru

В декабре температура на Северном полюсе увеличилась на 5 градусов Цельсия, сообщили сотрудники Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды. Об этом пишет «Информинг». По прогнозам, в ближайшее время на этой территории будет зафиксирована рекордная жара.

Предполагается, что пик температурных изменений воздуха в Арктике придется на католическое Рождество и обусловлено это тем, что циклон из Северной Атлантики сформирует облака, задерживающие рассеивание тепла.

Такие климатические изменения можно наблюдать каждое тысячелетие, утверждают климатологи. Они считают, что если в 2017 году ситуация не изменится, то экосистема на Земле может быть разрушена.

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