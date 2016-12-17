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В Благовещенске на регулируемом перекрёстке разбились две иномарки

В Благовещенске на регулируемом перекрёстке разбились две иномарки
Фото: ИА "Сканер"

В областном центре Приамурья произошло ДТП. На регулируемом перекрёстке улиц Тенистой и Шевченко не смогли разъехаться Toyota Wish и Kia Bongo III. Микрогрузовик двигался по Шевченко, водитель собирался повернуть налево, чтобы продолжить движение по Тенистой. Выехав на перекрёсток, он столкнулся с «тойотой».

Минивэн ехал в прямом направлении. «Столкнулись жёстко, от передней части "тойоты" почти ничего не осталось», – сообщил корреспондент ИА «Сканер» с места происшествия.

Кто из автомобилистов нарушил очерёдность проезда, выясняют автоинспекторы. На месте аварии работали медики скорой помощи, однако в больницу никого не повезли.

Просмотров всего: 2397

#ДТП

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Комментарии
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  • SGS

    SGS
    3 часа назад

    Повреждения не соответствуют описанию. Если грузовик поворачивал с шевченко на тенистую и у него помят правый бок - значит виш должен был ехать от пионерской, а это значит, что грузовик должно было откинуть в противоположную сторону, к депо. По расположению ТС больше верится в то, что грузовик ехал по тенистой от пионерской и поворачивая налево на шевченко не пропустил виша.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    3 часа назад

    В каждом автор. Должен быть авторегестратор.

  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    задолбали уроды - на светофоре и то жизнь другим портят. Ну че сложного -взять и проехать по цветам? Тупые твари -едешь так едешь никого не трогаешь и хренаксь -твоего авто больше нет.

  • Geryy

    Geryy
    3 часа назад

    Судя по разбору морды на више, он тоже куда-то летел.

  • zheka_z

    zheka_z
    3 часа назад

    Может Киа задом выезжал на Тенистую,или с Тенис той на Шевченко заворачивал

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    2 часа назад

    светофоров в городе много, останавливаемся часто, современный мир-постоянно спешим, вот и пытаются проскочить на последенм дыхании, у кого-то получается, у кого-то нет. Или из-за обилия светофоров у водил глаз замылился и на них не обращают внимания. Ах хах ахх хахах ахахха!!!!!

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    2 часа назад

    больше всего обычно страдает невиновный, жаль.

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Такое впечатление, что многие водители просто плюют на правила дорожного движения, а ведь они написаны кровью, каждый пункт. Из-за таких водятлов ходить и ездить не безопасно! И сколько им не говори, толку мало. Уже необходимо чтобы у всех были видеорегистраторы в автомобилях и не только, может это будет хоть как-то сдерживать от нарушений, а так же поможет выявлять истинных нарушителей. И вообще, куда здесь торопиться, город маленький, пробок серьёзных нет, езжай по правилам и всё и всем будет хорошо. Почему бы на каждом светофоре видеокамеру не поставить, или одну на перекрёсток?

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