В Благовещенске на регулируемом перекрёстке разбились две иномарки

Фото: ИА "Сканер"

В областном центре Приамурья произошло ДТП. На регулируемом перекрёстке улиц Тенистой и Шевченко не смогли разъехаться Toyota Wish и Kia Bongo III. Микрогрузовик двигался по Шевченко, водитель собирался повернуть налево, чтобы продолжить движение по Тенистой. Выехав на перекрёсток, он столкнулся с «тойотой».

Минивэн ехал в прямом направлении. «Столкнулись жёстко, от передней части "тойоты" почти ничего не осталось», – сообщил корреспондент ИА «Сканер» с места происшествия.

Кто из автомобилистов нарушил очерёдность проезда, выясняют автоинспекторы. На месте аварии работали медики скорой помощи, однако в больницу никого не повезли.

Просмотров всего: 2397

#ДТП

распечатать