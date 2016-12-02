Предприятия Амурской области призывают на строительство Амурского ГПЗ

Фото: biznes-gazeta.ru

В Амурской области продолжается работа по привлечению региональных предприятий к реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода. В Благовещенске представители НИПИГАЗа, осуществляющего управление строительством ГПЗ, провели рабочее совещание с руководителями амурских предприятий машиностроения и строительной индустрии.

Мероприятие было организовано при поддержке правительства Амурской области. Проект строительства Амурского ГПЗ потребует привлечения большого количества материально-технических ресурсов – оборудования и материалов, в том числе железобетонных изделий, трубной продукции, металлоконструкций и металлопроката, кабеля. Основные поставки ожидаются со второго полугодия 2017 года.

Участники встречи были ознакомлены с основными принципами процедуры квалификации поставщиков, её критериями и этапами проведения. Вся информация есть в открытом доступе на портале электронной коммерции.

«Мы заинтересованы в использовании потенциала местных поставщиков и ждём от партнёров понимания наших потребностей. Они определяются следующими ключевыми составляющими: качеством материалов и продукции, которые будут служить длительное время, своевременностью поставок, экономической эффективностью процесса. Мы также ждём предложения новых идей, технологий и разработок, и, разумеется, прозрачного ценообразования», – сказал директор по материально-техническому обеспечению проектного офиса «Строительство Амурского ГПЗ» НИПИГАЗа Алексей Собина.

Представители предприятий, присутствовавшие на встрече, выразили готовность работать по данным принципам, а также развивать и модернизировать собственные производственные мощности.

На встрече была представлена информация о сложившемся за прошедший год опыте работы с поставщиками и подрядчиками Амурской области. В феврале, августе и сентябре 2016 года при поддержке правительства региона были организованы семинары и встречи с амурскими предприятиями.

На сегодняшний день к реализации проекта строительства Амурского ГПЗ привлечены амурские компании «Асфальт», «САР-Холдинг», «Системы и Сети» и УСК «Мост», имеющая филиал в Белогорске. Восемь предприятий Амурской области привлечены к строительно-монтажным работам в качестве субподрядчиков. В настоящее время для строительства Амурского ГПЗ мобилизовано около 1 500 человек, из которых более 600 человек – жители Амурской области, и около 600 единиц техники.

Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 миллиардов кубических метров газа в год. В состав ГПЗ также войдёт крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год. На мощностях завода будет производиться порядка 2,5 миллиона тонн этана и 1 миллион тонн пропана в год, около 500 тысяч тонн бутана и 200 тысяч тонн пентангексановой фракции. Общая площадь Амурского ГПЗ составит 800 гектаров.

Амурский ГПЗ – важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создаёт в рамках Восточной газовой программы. Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу СИБУР).

Пик строительных работ придется на 2019 год, когда на строительную площадку будут мобилизованы более 15 тысяч человек. В 2016 году численность персонала на стройке составит 2,1 тысячу человек, в 2017 году она возрастёт до 7 тысяч, в 2018 – до 14,9 тысячи.

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#производство #строительство

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