Трамп может отменить до 70 % указов Барака Обамы

Фото: www.ridus.ru

Президент США Дональд Трамп после инаугурации отменит порядка 70 процентов указов, которые подписал его предшественник Барак Обама, заявил бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич, пишет «Коммерсантъ».

«Я считаю, что в первые дни после своего назначения он отменит 60 или 70 % указов, которые ему достанутся в наследство от Барака Обамы. Также мне кажется, что он попробует наладить контакт с некоторыми представителями Демократической партии, что может удивить республиканцев, но эти действия помогут Трампу добиться увеличения количества своих сторонников в Белом доме и Сенате»,— сказал господин Гингрич.

По его словам, Дональд Трамп с помощью «умных юристов», сможет отменить даже те указы Обамы, которые не подлежат пересмотру.

Накануне представитель переходной команды господина Трампа Джейсон Миллер отказался занять предложенный ему пост директора Белого дома по коммуникациям. В четверг избранный президент США выдвинул кандидатуру директора по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии Шона Спайсера на должность пресс-секретаря американской администрации.

Просмотров всего: 72

#США

распечатать