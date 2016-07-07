Астраханская семья взяла на воспитание четырёх сирот из Амурской области

Фото: kaspyinfo.ru

Жители Астраханской области Тахир и Эльмира Аутановы взяли на воспитание четверых сирот из Приамурья. Четверо братьев и сестер от семи до полутора лет остались без родителей. Супруги Аутановы просматривали сайт, где увидели информацию о детях, сообщает портал Kaspyinfo.ru.

Аутановы узнали, что эти дети – родные братья и сестры, что старшему ребенку семь лет, а младшему – всего полтора года. Об их отце ничего неизвестно, а мама умерла этой весной. Трагические обстоятельства раскидали ребятишек по детским домам на несколько месяцев. «Я увидела их фотографию, и мне так они понравились! Как будто на нас с мужем похожи», – делится Эльмира.

Супруги встали перед серьезным выбором. Ведь к этому моменту у них уже было двое детей. «Где-то неделю мы думали об этом. Каждый вечер садились, советовались с женой. Прикидывали, потянем мы или не потянем. Все-таки живем мы не в областном центре. Наверное, свою роль сыграло то, что мы с Эльмирой всегда хотели большую дружную семью», – рассказывает Тахир. В итоге супруги решили полететь в Благовещенск и познакомиться с ребятишками.

Детям, привыкшим жить в семье, в детских домах было очень сложно. Прогулка с потенциальными родителями стала первым радостным моментом за долгое время. «Пока мы присматривались к ним, думали, как бы найти общий язык, они все сделали сами! Очень быстро пошли с нами на контакт», – вспоминает Тахир Аутанов. Именно тогда супруги поняли, что эти дети станут им по-настоящему родными. Появившиеся в душе эмоции были взаимны. «Нам родители очень понравились! Было здорово, они водили нас в цирк. Такие добрые, заботились о нас», – рассказывает семилетняя Диляра уже в Астрахани. После того дня, проведенного вместе, Аутановы оформили все документы, и семья в обновленном составе вылетела из Амурской области домой.

Первые дни ребят на новом месте сложно забыть. Домашних забот тут же стало в три раза больше. «Вы бы видели, что здесь творилось, дом перевернули вверх дном», – смеется Эльмира.

Тахиру в новом статусе многодетного отца тоже скучать не приходится. За неделю он должен был решить вопрос не только с детским садом, но и со школой для старшей дочери-первоклассницы. «В общей сложности меня не было на работе дней двадцать. Это очень долго, учитывая, что работаю я в системе УФСИН. Радостно, что коллеги отнеслись ко мне с таким пониманием и отпустили немного побыть с детьми», – рассказал отец.

Это только начало: впереди ремонт и пристройка, которую Тахир собирается сделать, чтобы детям было комфортно и просторно.

Сейчас в доме всё более или менее успокоилось. Диляра помогает с домашними делами, двое средних сыновей следят за младшим, а мама старается успевать всё, ведь теперь у нее не только восьмимесячная дочка, но и еще одна полуторагодовалая. За обеденным столом у каждого свое место. «Мы не переживаем за генетику и все прочее, из-за чего еще беспокоятся люди, когда берут приемных детей. Наше мнение: все зависит от воспитания и обстановки в семье», – говорит Тахир. На вопрос – не думаете ли вы, что в вашей семье еще появятся дети? – отвечает: «Я когда-то был уверен, что мы остановимся на двух! Так что теперь боюсь давать однозначный ответ. Где шесть, там и семь!».

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#дети #жизнь

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