Выпускник «Ровесников» рассказал о знакомой артистке, погибшей при крушении Ту-154

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Выпускник благовещенского хореографического ансамбля «Ровесники» рассказал о знакомых артистах, погибших при крушении самолёта над Чёрным морем. Дмитрий Ящуринский, который сейчас живёт и работает в Санкт-Петербурге, тяжело переживает потерю коллег – артистов академического ансамбля имени Александрова. Тем не менее Дмитрий согласился поговорить с корреспондентом ИА «Амур.инфо».

«Для всех нас эта новость стала тяжелейшим ударом. Сейчас пять часов утра, а я все время думаю и думаю о том, что случилось… В мире искусства все так или иначе знакомы, чем дальше работаешь, тем более тесными становятся отношения, и я знал многих из тех, кто погиб. Самым главным человеком для меня была Ралина Гильманова. Мы познакомились, когда она была студенткой училища, ей было 18 лет. Мы танцевали на одних площадках, общались…» – с трудом говорит Дмитрий.

«Я родился и рос в другой стране, которой потом не стало, но в танцевальных коллективах сохранилось это ощущение братства. Ралина – татарка, она из Казани. И все артисты в крупных коллективах представляют не только разные города, но и страны. И это не мешает жить и работать вместе», – продолжает Дмитрий.

Вместе с Ралиной в Сирию в составе ансамбля Александрова направлялся жених девушки. «Это Миша Васин. Насколько я знаю, они собирались пожениться, были очень счастливы, мы все были так рады за них… Они познакомились в ансамбле, в который Ралина пришла работать около трёх лет назад. Она сразу стала очень ярким персонажем – что называется, попала в свою струю, была такой звёздочкой. Ей было 22 года», – сказал Дмитрий.

Дмитрий Ящуринский – выпускник благовещенского хореографического ансамбля «Ровесники». Он учился в Самаре, в настоящее время является артистом балета в ансамбле «Звёзды Санкт-Петербурга».

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#культура #происшествия

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