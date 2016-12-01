Память о докторе Лизе увековечат в Чечне

Фото: life.ru

Детской клинической больнице в Грозном присвоят имя погибшей при крушении Ту-154 директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Погибшего в этой же авиакатастрофе руководителя ансамбля песни и пляски им. Александрова Валерия Халилова, посмертно наградят медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщает ИА Дейта.

«Миллионы россиян с болью в сердцах восприняли весть о трагедии с самолётом Ту-154. Погибли артисты, журналисты, военнослужащие. В этом списке и Елизавета Глинка, которую мы все с вами знали как Доктора Лизу. Она посвятила свою жизнь самому благородному делу — спасению детей из горячих точек. Имея прекрасное медицинское образование, она могла бы спокойно работать в какой-нибудь больнице, но Елизавета Петровна выбрала тяжёлый путь поддержки тех, кому неоткуда ждать помощи… Мною принято решение присвоить имя Елизаветы Петровны республиканской детской клинической больнице в городе Грозном», — написал в инстаграме Кадыров.

Он также подчеркнул, что гибель артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова является тяжелой утратой для России.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров были обнаружены фрагменты корпуса самолета. Самолет Минобороны РФ должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова. На борту находились 92 человека.

Просмотров всего: 349

#память #происшествия

распечатать