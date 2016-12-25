26 декабря объявлен в России днем общенационального траура

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой Ту-154 над Черным морем, сообщает «Интерфакс». Самолет с артистами ансамбля имени Александрова разбился 25 декабря. В этот день всем учреждениям культуры предложено отменить развлекательные мероприятия.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших», – сообщается в указе.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 25 декабря при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета. Самолет Минобороны РФ должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова. На борту находились 92 человека.

По данным Минобороны РФ, среди пассажиров находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

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