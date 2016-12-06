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Умер британский поп-певец Джордж Майкл

Умер британский поп-певец Джордж Майкл
Фото: ria.ru

Умер один из самых успешных поп-певцов британец Джордж Майкл. Ему было 53 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ВВС. Это случилось в Оксфордшире 25 декабря. За время музыкальной карьеры было продано около ста миллионов его записей, обладатель двух премий «Грэмми».

«С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует», – сообщил телеканалу агент по рекламе артиста. От других комментариев он отказался.

Пока причина смерти остается неизвестной. По словам полиции, «подозрительных обстоятельств» нет.

Джордж Майкл (настоящее имя Йоргос Кириакос Панайоту) родился в Лондоне 25 июня 1963 года. За время музыкальной карьеры — как сольной, так и в составе дуэта Wham — было продано около 100 миллионов его записей. Обладатель двух премий «Грэмми» в категории «Альбом года» и за лучший R&B дуэт.

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#культура #память #происшествия

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