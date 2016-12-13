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Прогноз погоды в Амурской области на 26 декабря: до 20 градусов мороза

Прогноз погоды в Амурской области на 26 декабря: до 20 градусов мороза
Фото: domikru.net

16 декабря, в понедельник в Амурской области переменно облачно, местами по востоку пройдет слабый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров. Температура воздуха – минус 16…21 градус, на севере области – 27-32 мороза.

В Благовещенске ясно. Осадков не будет. Северо-западный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

На дорогах области и Благовещенска местами снежный накат.

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#погода

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