Фото: rusinn.com

Всю предновогоднюю неделю Павел Андреевич рассказывать читателям только о радостных сообщениях газет… Не получилось. Катастрофа в районе Сочи унесла жизни почти ста человек. Вечная им память. Павел Савинкин склоняет голову в память о погибших.

Об этом пишут все

Упавший на седьмой минуте полетаТу-154 был проверен. В целом же Ту-154 практически уже не используется в гражданской авиации. На нем перевозят пассажиров всего две авиакомпании – «Алроса» и «Белавия», которая собирается отказаться от использования этих лайнеров до конца года. В феврале 2013 года самарский завод «Авиакор» выпустил последний самолет такого типа, который приобрело Минобороны. Лайнер, выполнявший 25 декабря свой последний рейс, был выпущен 33 года назад – в 1983-м. Об этом написали «Российская газета» и «Известия».

Не пропусти

В «Российской газете» рассказывается о том, что ведущий солист ансамбля имени Александрова народный артист России Вадим Ананьев, получивший в мире негласный титул «Мистер Калинка» – за свое исполнение этой песни – тоже должен был оказаться на борту потерпевшего катастрофу самолета. Но накануне у 57-летнего музыканта родился сын. И поэтому он получил разрешение остаться по семейным обстоятельствам дома с новорождённым… Газета пишет, что это был единственный случай, когда «Мистер Калинка» не полетел со своим коллективом…

Вам статья

Если говорить о других сообщениях, то в «РГ» пишут, что 2018 год в стране провозгласят Годом балетного искусства, а также приурочат к двухсотлетию Мариуса Петипа – известного балетного постановщика, трудившегося в Императорском театре. Он сочинил 60 балетов, переделал еще 17 и создал балетные сцены для 37 опер. В балетный год во всех школах страны на предмете «МХК» будут проводиться беседы на тему творчества Петипа и истории развития российского балета.

Балет для нас, безусловно, является важнейшим из всех искусств, однако в свете последних событий, в которые обозреватель включает и историю с «боярышником», и многочисленные ДТП, и прочее и прочее, не пора ли объявить хотя бы Год национальной безопасности?

Полный абзац

В «Известиях» прочел о том, что на фуникулере итальянского курорта Червиния случилось ЧП: большое количество туристов оказались заблокированы в кабинах на высоте более двух тысяч метров. Каждая кабина вмещает до 12 человек, так что на огромной высоте находились более 130 туристов. Предполагается, что остановка подъемника была вызвана сильным ветром. На момент подписания газеты в печать была начата операция по эвакуации пассажиров фуникулера.

Так что, скорее всего, на этот раз – обошлось…

На посошок

Еще в сегодняшних газетах пишут о взяточничестве Пан Ги Муна, о конфликте астраханских пограничников и жителей села, покрывающих браконьеров, о попавшем в больницу жителе Петербурга, который выпил баночку энергетического напитка и почувствовал себя плохо, о том, что в Грузии официально разрешили курить марихуану… Но Павел Савинкин остановился на сообщении дайджеста «Удивительный мир». Польские астрономы пришли к выводу, что нашу планету может погубить гигантский рой комет. Всего через 1 миллион 350 тысяч лет на Землю ежедневно будут падать по десять комет. Данный процесс будет длиться четыре миллиона лет. В определенный момент планета не выдержит натиска и погибнет.

«Так что жить нам всем еще и жить… Пусть и не 1 миллион 350 тысяч лет, но и не до ближайшего самолета…» – завершает обзор Павел Андреевич.

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