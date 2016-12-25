Елена Летучая: на чем можно будет заработать в следующем году

Известная телеведущая и официальное лицо компании «Телетрейд» дает прогнозы по рынку Форекс.

Новогодние праздники уже совсем близко. Но завершение года – это не только повод для того, чтобы нарядить елку и купить близким подарки. Декабрь – время подвести итоги года уходящего и построить планы на следующий.

Давайте вспомним события уходящего года, которые позволили заработать на валютном рынке неплохую прибыль. И сделаем это вовсе не для того, чтобы посчитать денежки в чужих карманах, просто на этих примерах мы можем научиться делать прогнозы на будущее.

2016 год

Китай, нефть и рубль

Зарабатывать в 2016-м году можно было с самых его первых дней. «Беда» пришла откуда не ждали: китайцы опубликовали данные о состоянии промышленности. Страх перед замедлением роста экономики Китая был и раньше. Поэтому публикация этих данных окончательно вывела инвесторов из равновесия. На биржах Поднебесной началась распродажа, индексы рухнули. Торговые площадки Азии и США не могли не отреагировать на это. И пока кто-то терял миллионы, «медведи» (инвесторы, которые играют на продаже и снижении рынка) умудрились заработать до 20 % от вложенной суммы. Прибыль также принесла покупка евро, иены и особенно золота, которое за месяц подорожало на 10 %.

Но новости приходили не только из-за границы. В России, наверное, каждый гражданин знаком с закономерностью: если дешевеет нефть, значит, и рубль будет падать в цене. Поэтому, когда в январе этого года цена барреля рухнула с 40 до 27 долларов, надо было срочно покупать доллары. Американская валюта по отношению к российской подорожала с 75 до 86 рублей. Включите калькулятор и фантазию и прикиньте, сколько можно было заработать. Самые смелые и умные умудрились сделать деньги как на росте американской валюты, так и на ее снижении. Сейчас-то доллар торгуется уже гораздо дешевле!

Евромедведи потеряли нюх

А вот в марте сюрприз преподнес Европейский Центральный Банк, который принял решение о снижении ключевой ставки. Медведи, которые рассчитывали на дальнейшее падение евро, проиграли. Потому курс евро к доллару за день подскочил с 1,0820 до 1,12. Зато «быки», верившие в евро, смогли заработать до 3,5–4 тысяч USD с одного торгового лота при депозите 10 тысяч USD и даже меньше.

На паре евро/доллар можно было зарабатывать еще пару месяцев. Потому буквально через 6 дней после заседания ЕЦБ, ФРС США разочаровала рынок, не повысив ставку. Естественно, доллар продолжил свое падение по отношению к «европейцу».

Но на валютном рынке падение всегда сменяется ростом, и это – закон. Поэтому уже в мае доллар начал укрепляться просто на обещаниях ФРС США поднять ставку. И это вполне можно было спрогнозировать.

«Трампокалипсис» и Брекзит

А вот следующее событие предсказать удалось совсем немногим. Результаты голосования в Великобритании за выход из Евросоюза большинству аналитиков казались совершенно очевидными. Ну, не могут англичане проголосовать за! А англичане смогли. И спекулянты, те самые, которые не спали всю ночь и следили за результатами, были вознаграждены. Только за ночь и утро доход на падении фунта составил от 500 до 1 000 пунктов. Снимать «пенку» можно было еще недели две – с лота зарабатывали до 500 пунктов даже те, чей депозит не превышал 5 тысяч долларов.

Ну а что делают инвесторы при любой непонятной ситуации? Правильно, устраивают золотую лихорадку. Презренный металл дорожает всякий раз, когда оказывается очень сложно предсказать результат. Так было с брекзитом, и, конечно, так было перед выборами президента США. И это событие войдет в историю как «Трампокалипсис». С одной стороны, большинство экспертов не верили в победу Трампа, но опросы общественного мнения показывали слишком маленькую разницу между рейтингами кандидатов. Аналитики Телетрейд, например, сразу начали предсказывать рост цен на золото в связи с высокой неопределенностью на рынке. И оказались правы. Те, кто купил золото еще за месяц-два, когда оно стоило 1 250 долларов, смогли отлично заработать. За день до голосования в США стоимость унции взлетела до 1 308 долларов. А в день выборов – до 1 335 долларов.

2017 год

Понятно, что ситуация в мире меняется непредсказуемо и предугадать все совершенно невозможно. Но у каждого инвестора должен быть свой приблизительный календарь событий, которые точно повлияют на рынок. Я проанализировала ближайшие из них.

Удар по доллару или акциям

На валютном рынке все будут ждать очередного заседания ФРС США, которое состоится 14 января. Если примут решение по повышению ставки на 0,25 %, как и было обещано, это серьезно ослабит позиции доллара. Инвесторы сейчас вообще не очень оптимистичны в отношении американской валюты, и фигура новоизбранного президента тут играет не последнюю роль. Так что повышение ставки может стать сигналом к продажам.

Куда же все переместят свои деньги? В евро, франк, госбумаги, но главное – в золото. Сейчас оно подешевело, так что ценам есть куда расти.

В итоге тот же евро может вырасти на 400-500 пунктов по отношению к доллару. А это ни много ни мало 4-5 тысяч долларов прибыли с каждого торгового лота. При этом золото может подорожать примерно на 50 долларов за унцию и более.

100 дней без Обамы

Если вы думаете, что избрание нового президента США уже отыграно финансовым рынком, вы сильно ошибаетесь. 20 января состоится инаугурация Трампа. И первые 100 дней его президентства многое определят. Главное, будет понятно, насколько новый президент готов выполнять свои предвыборные обещания. Напомню, Трамп обещал

принять закон о снижении налогов для бизнеса с 35 % до 15 %. А также выделить 600 миллиардов долларов на создание новых рабочих мест. Если Дональд Трамп начнет реализовывать задуманное, то доллар будет укрепляться.

Дела европейские

Весной стоит ожидать много новостей из Старого Света. В марте начнется процедура брекзита. И пока никто толком не знает, как это будет происходить, ни одна страна еще не выходила из Евросоюза. От условий выхода будет зависеть и курс фунта.

А в апреле будем внимательно следить за выборами президента Франции. И без сюрпризов вряд ли обойдется. Например, граждане могут посадить на президентское кресло «французского Трампа» – Марин Ле Пэн. И вот тогда мы получим серьезные колебания евро. Хотя, это можно сказать, будет репетицией перед главными выборами 2017 года. Осенью мы узнаем, останется ли Ангела Меркель на посту канцлера Германии и какие партии будут в парламенте.

Как вы видите, возможностей заработать в следующем году будет масса. Остается их не упустить. Поэтому давайте напишем наши финансовые и жизненные планы на 2017 год. И не будем бояться желать невозможного и мечтать. Новый год – самое для этого время.

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