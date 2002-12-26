Массовый падёж кур: история Приамурья

26 декабря 2006 года СМИ сообщили, что за неделю на благовещенской птицефабрике «Амурского бройлера» пало 87 тысяч 166 голов птицы. По результатам расследования, падёж наблюдался там, где в рацион питания кур не добавлялся кальций: закончились старые запасы мела, а вагон с новой партией задержался в пути на две недели.

26декабря 1928 года крестьяне Верхнебелой отправили на заготовительный пункт красный обоз с пшеницей, всего сдали около тысячи пудов хлеба.

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1960 год. Благовещенский городской торг был разделён на горпромторг и горпищеторг.

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В 1968 году к 26 декабря промышленность области выполнила годовой план по реализации продукции. Лучших показателей добились коллективы комбината «Дальвостуголь», треста «Амурзолото», управления «Амурэнерго», управления по заготовкам молока и молочной промышленности, треста мясной промышленности.

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1984 год. Принят в эксплуатацию второй электрифицированный участок Забайкальской железной дороги Белогорск – Шимановск.

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1990 год. Областной Совет решил совместить должности своего председателя и предоблисполкома. Полномочия того и другого были переданы А. Н. Белоногову.

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2002 год. 36 благовещенских авиадиспетчеров прекратили голодовку. В результате акции протеста, продолжавшейся несколько дней, российские авиадиспетчеры добились повышения заработной платы. В голодовке принимали участие 5 человек из Архары, 6 – из посёлка Магдагачи и 25 – из областного центра. Проблем со здоровьем ни у кого не возникло. Все диспетчеры находились на рабочих местах, аэропорт функционировал в обычном режиме.

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26 декабря 2005 года в «Тепличном» собрали первый урожай салата, выращенного с помощью компьютера. В день планировали собирать и упаковывать полторы тысячи пучков.

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2006 год. Амурский государственный университет обзавёлся своим собственным телеканалом. Правда, вещало новое телевидение только в пределах вуза. В холле главного корпуса был установлен большой плазменный телевизор. У нового телевидения стояли две главные задачи – информирование и воспитание.

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2007 год. Андрей Плутенко написал заявление об уходе с должности ректора Амурского государственного университета. Об этом он сообщил коллегам на собрании. Ректором АмГУ Андрей Долиевич проработал почти 10 лет. За это время в вузе открылись новые специальности, увеличилось число студентов, а в студенческом городке открылись новые корпуса. Исполняющая обязанности ректора АмГУ будет исполнять Елена Астапова, до сих пор занимавшая должность проректора по учебно-научной работе. Когда пройдут выборы ректора, пока неизвестно. Дату избрания нового руководителя должен назначить ученый совет вуза.

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2014 год. Стало известно, что из 200 мест в новом детсаду в микрорайоне примерно 80 отдано под платные группы для детей до трёх лет. Ранее это здание было корпусом Амурского госуниверситета, а до 1996 года – детсадом.

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#жизнь #история

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