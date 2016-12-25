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25 декабря 2016, 18:36 1

Пасмурная погода не испугала участников хоккейного фестиваля в Благовещенске

Пасмурная погода не испугала участников хоккейного фестиваля в Благовещенске

В эти выходные дни в Благовещенске прошел международный хоккейный фестиваль, посвященный 70-летию российского хоккея в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лед». Одним из мероприятий фестиваля стали семейные соревнования по хоккею «Люблю папу, маму и хоккей». Несмотря на пасмурную погоду, на площади Ленина собралось много горожан.

Подобные соревнования прошли в городе впервые. Принять участие в них захотели почти полсотни команд. Все команды распредели на разные подгруппы в зависимости от состава: папа, мама и один ребенок до 14 лет; один родитель и два ребенка до 14 лет; три ребенка от 10 до 14 лет.

Параллельно с проведением соревнований для зрителей и болельщиков работала развлекательная площадка. Также на мероприятии присутствовали первые лица города, в том числе мэр Благовещенска.

После завершения хоккейного семейного фестиваля для жителей города начал свою работу каток на площади Ленина, а также пункт проката коньков.

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