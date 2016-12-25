На мосту через Зею вновь произошло ДТП

На зейском мосту на подъезде к Благовещенску 25 декабря случилась авария. Об этом сообщают очевидцы. Участниками ДТП стали три автомобиля. По словам людей, ставших свидетелями происшествия, авария произошла на том месте, где накануне был поврежден участок дорожного полотна.

Из-за ДТП на мосту образовалась пробка. Информации о пострадавших нет. «На месте, где вчера на мосту ремонтировали шов, где положили два бруска, внедорожник столкнулся с двумя машинами. Это и стало причиной затора», – рассказала благовещенка.

Как сообщалось ранее, 24 декабря на выезде из города образовалась многокилометровая пробка — на мосту большегрузный автомобиль вследствие аварии сорвал накладку на температурном шве. В итоге оказался повреждён небольшой участок дорожного полотна. По словам людей, движение было затруднено c 9-го километра. Специалисты в этот же день занялись ремонтом полотна, сообщили в мэрии.

Просмотров всего: 3216

#происшествия #транспорт

распечатать