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25 декабря 2016, 17:48 8

На мосту через Зею вновь произошло ДТП

На мосту через Зею вновь произошло ДТП

На зейском мосту на подъезде к Благовещенску 25 декабря случилась авария. Об этом сообщают очевидцы. Участниками ДТП стали три автомобиля. По словам людей, ставших свидетелями происшествия, авария произошла на том месте, где накануне был поврежден участок дорожного полотна.

Из-за ДТП на мосту образовалась пробка. Информации о пострадавших нет. «На месте, где вчера на мосту ремонтировали шов, где положили два бруска, внедорожник столкнулся с двумя машинами. Это и стало причиной затора», – рассказала благовещенка.

Как сообщалось ранее, 24 декабря на выезде из города образовалась многокилометровая пробка — на мосту большегрузный автомобиль вследствие аварии сорвал накладку на температурном шве. В итоге оказался повреждён небольшой участок дорожного полотна. По словам людей, движение было затруднено c 9-го километра. Специалисты в этот же день занялись ремонтом полотна, сообщили в мэрии.

Просмотров всего: 3216

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    7 часов назад

    Козлов, продолжай строить мост через амур, тебе же на свой народ наплевать

  • Ксаныч

    Ксаныч
    5 часов назад

    КозловАА маленький винтик исполняющий приказ царя.Прикажут мост через Зею с удовольствием выполнит.Ждём приказа, других городах ещё хуже ситуация.Пример Саратов и Энгельс.

  • full

    full
    5 часов назад

    Ксаныч

    КозловАА маленький винтик исполняющий приказ царя.Прикажут мост через Зею с удовольствием выполнит.Ждём приказа, других городах ещё хуже ситуация.Пример Саратов и Энгельс.



    Самое интересное - дилемма, которая возникает после приказа. С одной стороны надо приказ выполнить, с другой - себя не обидеть.

  • Ася

    Ася
    4 часа назад

    А меня новый мост через Зею уже пугает) этот строили давно и всё-таки надежен он, а вот как строят сейчас, даже не знаю, один космодром чего стоит.

  • Мойша

    Мойша
    4 часа назад

    Дурни. там же гололед. Чего гоняют

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Судя по видео, это две машины столкнулись с внедорожником.

  • emmka

    emmka
    2 часа назад

    Сегодня в Благовещенске день ДТП..как с моста начинается ,так почти на каждом перекрёстке..

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    emmka

    Сегодня в Благовещенске день ДТП..как с моста начинается ,так почти на каждом перекрёстке..



    Чем ближе праздник, тем красивее улицы Благовещенска (с)

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