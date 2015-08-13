В районе Сочи разбился самолёт Минобороны с артистами ансамбля имени Александрова

25 декабря при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в Минобороны сообщили, что в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета, пишет РИА Новости.

Кроме того, в пяти с половиной километрах от берега обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

После крушения СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. В связи с катастрофой в Адлер вылетела комиссия Минобороны.

Известно, что на борту находились более 80 пассажиров, в том числе артисты академического ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе в Сирии, сотрудники СМИ и 8 членов экипажа.

Глава оборонного комитета Совфеда исключил версию теракта на борту Ту-154. «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», – заявил Виктор Озеров. По его мнению, есть две версии случившегося – либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

Как сообщало Амур.инфо, ансамбль песни и пляски имени Александрова в 2015 году посещал Благовещенск в рамках российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк был гостем программы «Простые вопросы». Но на борту самолета его не было. В 2016 году в ансамбле сменился худрук, им стал Валерий Халилов. Он и еще 63 участника ансамбля имени Александрова оказались в списке пассажиров упавшего самолета. Также на борту находились директор департамента культуры минобра Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

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