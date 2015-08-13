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В районе Сочи разбился самолёт Минобороны с артистами ансамбля имени Александрова

В районе Сочи разбился самолёт Минобороны с артистами ансамбля имени Александрова

25 декабря при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров. Позднее в Минобороны сообщили, что в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета, пишет РИА Новости.

Кроме того, в пяти с половиной километрах от берега обнаружены личные вещи, предположительно, принадлежавшие людям с разбившегося самолета.

После крушения СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов. Следователи изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом. В связи с катастрофой в Адлер вылетела комиссия Минобороны.

Известно, что на борту находились более 80 пассажиров, в том числе артисты академического ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе в Сирии, сотрудники СМИ и 8 членов экипажа.

Глава оборонного комитета Совфеда исключил версию теракта на борту Ту-154. «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», – заявил Виктор Озеров. По его мнению, есть две версии случившегося – либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

Как сообщало Амур.инфо, ансамбль песни и пляски имени Александрова в 2015 году посещал Благовещенск в рамках российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Художественный руководитель ансамбля Геннадий Саченюк был гостем программы «Простые вопросы». Но на борту самолета его не было. В 2016 году в ансамбле сменился худрук, им стал Валерий Халилов. Он и еще 63 участника ансамбля имени Александрова оказались в списке пассажиров упавшего самолета. Также на борту находились директор департамента культуры минобра Антон Губанков и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Просмотров всего: 1251

#происшествия

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    Я думал что ТУ-154 уже не летают, соболезнования.

  • Бред-28

    Бред-28
    1 час назад

    Грустно всё это... Столько погибших... Горе для близких... Что же случилось?! Утрата какая...

  • Di

    Di
    1 час назад

    Данные пока непроверенные, но пишут, там и доктор Лиза летела... :(

    Какой кошмар

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Кто такая доктор Лиза?

  • КП

    КП
    1 час назад

    ~~Глава оборонного комитета Совфеда исключил версию теракта на борту Ту-154 Минобороны

    "Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии", - заявил Виктор Озеров.

    По его мнению, есть две версии случившегося - либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

    Конечно, конечно, ещё толком никто ничего не знает, а версия теракта уже полностью исключена.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    57 минут назад

    В МО РФ самолёты один хлам.Нет контроля, государство в государстве.Сами себе проверяющие и надзирающие.Очень жаль много жертв.

  • Гыга

    Гыга
    41 минута назад

    Ксаныч

    В МО РФ самолёты один хлам.Нет контроля, государство в государстве.Сами себе проверяющие и надзирающие.Очень жаль много жертв.



    В голове у тебя хлам. А самолеты к сожалению иногда падают. Любые.

  • Алекsей

    Алекsей
    40 минут назад

    Вот зачем было отправлять в Сирию ансамбль, ну зачем это делать, это огромная не простительная ошибка военного руководства.

  • Бред-28

    Бред-28
    33 минуты назад

    Алекsей

    Вот зачем было отправлять в Сирию ансамбль, ну зачем это делать, это огромная не простительная ошибка военного руководства.



    Никакой ошибки...Ансамбль - военный...и его задача - выступать и на передовой...Великая Отечественная тому свидетельство...А вот техсостояние Тушки - ооочень большой вопрос....

  • Бумеранг

    Бумеранг
    32 минуты назад

    Tуман

    Кто такая доктор Лиза?



    Елизавета Петровна Глинка - широко известна под псевдонимом Доктор Лиза, российский филантроп, по образованию врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины (США), исполнительный директор фонда «Справедливая помощь».

    http://www.peoples.ru/medicine/rheumatologist/elizaveta_glinka/

    НО:

    Ранее сообщалось, что на борту разбившегося самолета должна была находиться глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, но она не прошла предполётный контроль и не села в самолёт http://www.yugopolis.ru/news/v-shesti-kilometrah-ot-berega-obnaruzheno-telo-pogibshego-v-katastrofe-tu-154-99343

  • Алекsей

    Алекsей
    11 минут назад

    Бред-28

    Алекsей

    Вот зачем было отправлять в Сирию ансамбль, ну зачем это делать, это огромная не простительная ошибка военного руководства.



    Никакой ошибки...Ансамбль - военный...и его задача - выступать и на передовой...Великая Отечественная тому свидетельство...А вот техсостояние Тушки - ооочень большой вопрос....

    Какая передовая, это преступление.

  • КП

    КП
    10 минут назад

    ~~Состав экипажа Ту-154 85572:

    1. м-р Волков Р.В.

    2. к-н Ровенский А.С.

    3. п/п-к Петухов А.Н.

    4. к-н Мамонов А.В.

    5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

    6. м-р Трегубов В.А.

    7. ст. л-т Сушков B.C.

    8. ст. л-т Суханов А.О.

    Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

    Военнослужащие:

    1. г/л-т Халилов В.М.

    2. п-к Хасанов А.Б.

    3. п-к Ваганов А.И.

    4. п-к Иванов А.Ю.

    5. п/п-к Колосовский А.В.

    6. м-р Долинский А.И.

    7. п-к Негруб А.Н.

    8. к-н Абросимов С.С.

    Федеральные государственные гражданские служащие:

    1. Губанков А.Н.

    2. Бадрутдинова О.Т.

    Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

    1. Глинка Е.П.

    Средства массовой информации:

    1.Рунков Д.А.

    2.Денисов В.В.

    3.Сойдов А.А.

    4.Лужецкий М.В.

    5.Обухов П.К.

    6.Пестов О.М.

    7.Ржевский В.В.

    8.Суранов А.А.

    9.Толстов Е.В.

    ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

    1. Сонников А.В.

    2. Гужова Л.А.

    3. Ивашко А.Н.

    4. Бродский В.А.

    5. Булочников Е.В.

    6. Голиков В.В.

    7. Осипов Г.Л.

    8. Санин В.В.

    9. Майоров К.В.

    10. Буряченко Б.Б.

    11. Бобовников Д.В.

    12. Баздырев А.К.

    13. Белоножко Д.М.

    14. Бесчасинов Д.А.

    15. Васин М.А.

    16. Георгиян А.Т.

    17.Давиденко К.А.

    18.Денискин С.И.

    19.Журавлев П.В.

    20.Закиров P.P.

    21.Иванов М.А.

    22.Иванов А.В.

    23.Котляр С.А.

    24.Кочемасов А.С.

    25.Кривцов А.А.

    26.Литвяков Д.Н.

    27.Мокриков А.О.

    28.Моргунов А.А.

    29.Насибулин Ж.А.

    30.Новокшанов Ю.М.

    31.Поляков В.В.

    32.Савельев А.В.

    33.Соколовский А.В.

    34.Тарасенко А.Н.

    35.Трофимов А.С.

    36.Узловский А.А.

    37.Халимон B.JI.

    38.Штуко А.А.

    39.Крючков И.А.

    40.Ермолин В.И.

    41.Быков C.JI.

    42.Колобродов К.А.

    43.Корзанов О.В.

    44.Ларионов И.Ф.

    45.Ляшенко К.И.

    46.Михалин В.К.

    47.ст.с-т Попов В.А.

    48.Разумов А.А.

    49.Серов А.С.

    50.Шахов И.В.

    51.Арчукова А.А.

    52.Гильманова P.P.

    53.Игнатьева Н.В.

    54.Клокотова М.А.

    55.Корзанова Е.И.

    56.Пырьева Л.А.

    57.Сатарова В.И.

    58.Трофимова Д.С.

    59.Хорошова Л.Н.

    60.Цвиринько А.И.

    61.Шагун О.Ю.

    62.Гурар Л.И.

    63.Сулейманов Б.Р.

    64. Столяр И.В.

    http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12106925@egNews

  • Бред-28

    Бред-28
    10 минут назад

    Краем глаза глянул что пишет кастрюлеголовая биомасса..., это жуть, твари конченные(с)

  • Ксаныч

    Ксаныч
    10 минут назад

    Гыга я пять лет летал на Курилы по несколько раз в месяц и видел состояние самолётов АНов.Летающий металлом.

  • OT

    OT
    6 минут назад

    Все продано и нечем наверно даже гайку привинтить или некому.по причине того, что все в бизнес ушли

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