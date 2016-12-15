Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: Денис Блащук и Глеб Кузнецов

Утром в программе «Эхо недели» на радио «Эхо Москвы в Благовещенске» гостем эфира станет Денис Блащук, журналист, корреспондент и ведущий службы новостей «Дома радио». Ведущие – Татьяна Удалова, Олег Никитин.

Днем гостем программы «Я так думаю!» станет политолог Глеб Кузнецов. Беседовать с гостем будут Михаил Митрофанов и Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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