Стену белогорского ФОК украсила матрешка-рокер

Граффитчики Белогорска внесли свой вклад в оформление места проведения благотворительного фестиваля по сбору средств для строительства ФОК имени Солнечникова. Конкурс граффити «Рисуем рок – строим ФОК» состоялся 24 декабря. Участие в нем приняли четыре группы художников. Кирпичную кладку оформляли восемь человек в течение нескольких часов.

Один из представителей молодежной уличной культуры Артем Евдокимов признался, что об участии в проекте не задумывался ни на минуту. «Конкурс прошел в том самом андеграундном духе, который подчеркивает неформальность обстановки, без подготовки. Такой подход в организации конкурсного проекта, конечно, импонирует. Сами стены наполняют ощущением бунтарства, хочется выразить его в граффити», – сказал конкурсант.

Команда Артема представила свою работу в виде русской матрешки, играющей рок. Всего же участники сделали четыре рисунка-граффити. На это ушло более полусотни баллонов аэрозольной краски. Победителей организаторы конкурса назовут 30 декабря, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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