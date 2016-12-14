Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2016, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25декабря
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:24 0

В Благовещенском районе заработала международная ледовая переправа

В Благовещенском районе заработала международная ледовая переправа

24 декабря в Амурской области открылись еще две ледовые переправы. Так, для движения открыта автодорога Введеновка – Февральск – Экимчан и подъезд к поселку Ивановский на реке Селемджа в Мазановском районе. А в Благовещенском районе на реке Амур открыли международную ледовую переправу Благовещенск – Хэйхэ.

Всего на сегодняшний день к эксплуатации допущено семь ледовых переправ в Зейском, Тындинском, Селемджинском и Мазановском районах, а также одна международная в Благовещенске.

В Амурской области планируются к открытию еще три ледовые переправы на реке Зея: Свободный – Введеновка, Ураловка – Кухтерин Луг, в селе Чагоян Шимановского района переправа соединит левый и правый берег реки. Кроме того, откроется еще одна международная грузопассажирская переправа на реке Амур Поярково – Сюньке и одно место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище, сообщает МЧС по Амурской области.

Просмотров всего: 374

#МЧС #природа #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

На мосту через Зею вновь произошло ДТП

сегодня , 17:48
Происшествия 1

Автохам: и тротуар может стать проезжей частью
Происшествия 27

Автохам в Благовещенске: паркуюсь, где хочу
Происшествия 3

У Волкова после ДТП загорелся большегруз (видео)