В Благовещенском районе заработала международная ледовая переправа

24 декабря в Амурской области открылись еще две ледовые переправы. Так, для движения открыта автодорога Введеновка – Февральск – Экимчан и подъезд к поселку Ивановский на реке Селемджа в Мазановском районе. А в Благовещенском районе на реке Амур открыли международную ледовую переправу Благовещенск – Хэйхэ.

Всего на сегодняшний день к эксплуатации допущено семь ледовых переправ в Зейском, Тындинском, Селемджинском и Мазановском районах, а также одна международная в Благовещенске.

В Амурской области планируются к открытию еще три ледовые переправы на реке Зея: Свободный – Введеновка, Ураловка – Кухтерин Луг, в селе Чагоян Шимановского района переправа соединит левый и правый берег реки. Кроме того, откроется еще одна международная грузопассажирская переправа на реке Амур Поярково – Сюньке и одно место массового выхода на лед на Бурейском водохранилище, сообщает МЧС по Амурской области.

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