Автохам: и тротуар может стать проезжей частью

Благовещенка выложила в соцсети фотографию с автохамом. На снимке запечатлен микроавтобус, припаркованный на тротуаре в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Амурской. «Вот так паркуются в Благовещенске, а ведь это центральная улица. Вконец оборзели», – написала горожанка.

В комментариях к фотографии другой горожанин попытался оправдать автохама, написав, что это мастера, занимающиеся ремонтом кабеля. «Вы что-то путаете. Я такой автобус видел на Трудовой, они кабель чинили какой-то в колодце», – высказался благовещенец.

Но автор снимка поспешила заверить мужчину, что не видела со стороны людей, находящихся в машине, попыток что-либо починить. По словам девушки, автомобиль просто проехал по тротуару и остановился.

Просмотров всего: 1119

#происшествия #транспорт

распечатать