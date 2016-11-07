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25декабря
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Сегодня, 12:06 1

Автохам: и тротуар может стать проезжей частью

Автохам: и тротуар может стать проезжей частью

Благовещенка выложила в соцсети фотографию с автохамом. На снимке запечатлен микроавтобус, припаркованный на тротуаре в районе перекрестка улиц 50-летия Октября и Амурской. «Вот так паркуются в Благовещенске, а ведь это центральная улица. Вконец оборзели», – написала горожанка.

В комментариях к фотографии другой горожанин попытался оправдать автохама, написав, что это мастера, занимающиеся ремонтом кабеля. «Вы что-то путаете. Я такой автобус видел на Трудовой, они кабель чинили какой-то в колодце», – высказался благовещенец.

Но автор снимка поспешила заверить мужчину, что не видела со стороны людей, находящихся в машине, попыток что-либо починить. По словам девушки, автомобиль просто проехал по тротуару и остановился.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    4 часа назад

    Там действительно проводили работы с кабелем. Утром проезжал и видел спущенный кабель со столба.

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