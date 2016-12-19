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Сегодня, 11:39 0

Пожарные спасли от огня жилой дом в Благовещенске

24 декабря в десятом часу вечера благовещенским пожарным поступило сообщение о пожаре. Горел жилой дом по улице Чехова. Через шесть минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 1 в составе пяти человек и двух единиц техники прибыли на место.

К моменту прибытия пожарных стена дома горела открытым пламенем. В течение четырех минут пожар локализовали, еще около 20 минут ушло на полную ликвидацию.

В результате повреждена наружная стена дома в месте расположения дымовой трубы на площади 1,7 квадратных метра. Дом удалось спасти. Причина и виновник устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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#пожары #происшествия

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