В Благовещенске католики провели праздничное богослужение в честь Рождества (фото)

Благовещенские католики присоединились к празднованию Рождества Христова. Его отмечают 25 декабря по григорианскому календарю. В ночь с 24 на 25 декабря в благовещенском католическом приходе прошла праздничная месса.

Рождество сегодня отмечают не только католики, но практически все остальные христианские конфессии, в том числе православные. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей – они отмечают Рождество 7 января.

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