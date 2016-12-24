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24 декабря 2016, 23:52 3

Чем ближе праздник, тем красивее улицы Благовещенска (фото)

Чем ближе праздник, тем красивее улицы Благовещенска (фото)

Чем ближе праздник, тем ярче становится столица Приамурья. На улицах Благовещенска полностью включили всю новогоднюю иллюминацию, в том числе и на главной городской ёлке на площади имени Ленина. Работает красивая подсветка и в снежном городке.

Тысячи светодиодных снежинок, сосулек и деревьев создают праздничное настроение у горожан.

В целом, столица Приамурья преображается к Новому году почти с начала месяца. Дневной город украсили искусственные ели, а также приодетые в цветные шарфы и гирлянды тополя. Ночной – светодиодные деревья, сосули и снежинки. Витрины магазинов пестрят предпраздничной атрибутикой и иллюминацией.

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#Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Br35

    Br35
    1 час назад

    Особенно доставляет тачка, разворачивающаяся через двойную сплошную на фоне новогодних лампочек)))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Вести. Ru: "Лингвисты защитили "сосули" и Матвиенко"

    "Срезают лазером сосули,

    В лицо впиваются снежины.

    До остановы добегу ли,

    В снегу не утопив ботины?..."

  • Алекsей

    Алекsей
    39 минут назад

    Заголовок мэр ша написала

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