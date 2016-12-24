Чем ближе праздник, тем красивее улицы Благовещенска (фото)

Чем ближе праздник, тем ярче становится столица Приамурья. На улицах Благовещенска полностью включили всю новогоднюю иллюминацию, в том числе и на главной городской ёлке на площади имени Ленина. Работает красивая подсветка и в снежном городке.

Тысячи светодиодных снежинок, сосулек и деревьев создают праздничное настроение у горожан.

В целом, столица Приамурья преображается к Новому году почти с начала месяца. Дневной город украсили искусственные ели, а также приодетые в цветные шарфы и гирлянды тополя. Ночной – светодиодные деревья, сосули и снежинки. Витрины магазинов пестрят предпраздничной атрибутикой и иллюминацией.

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#Новый год #праздники

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