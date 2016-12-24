В Благовещенске новогоднюю сказку представили на китайском языке (фото)

В Амурской областной филармонии 24 декабря прошли два новогодних представления под названием «Почему идёт снег?» по мотивам сказки братьев Гримм «Госпожа Метелица». Сегодня на показе захватывающей сказки побывали не только юные амурчане, но и китайские хоккеисты, приехавшие в Благовещенск в рамках турнира «Добрый лёд».

Артисты областной филармонии ждут юных гостей на показ захватывающей истории, к которому они долго готовились.

Четыре основных коллектива филармонии – творческая студия «Театр+», студия «Феерия», цирк «Ап» и театр танца «Дефи» – специально для программы подготовили абсолютно новые номера.

«Уникальность этого года – такая необычная сказка, что пришлось для неё делать уникальные номера, потому что все будет проходить в так называемом городе Моды. Там даже домики сшитые рукотворные, и номера пришлось подбирать под эту концертную программу», – поделилась директор филармонии Ольга Смирнова.

В представлении участвуют 153 человека – «Мы точно знаем число участников, так как поощряем всех деток, дарим потом сувениры артистам на память о мероприятии», – поделилась директор.

Всего пройдёт 16 представлений. В субботу прошли первые два, в числе которых ёлка для юных хоккеистов из КНР.

«Необычность в том, что Дед Мороз и Снегурочка говорили и на китайском языке, на сцене был перевод. Саму сказку невозможно перевести, но так как она известная, по мотивам сказки братьев Гримм, и так как у нас акцент через концертные номера, думаю, нашим китайским друзьям понравится», – отметила директор филармонии.

Подробнее о мероприятии расскажет в рубрике «Культпросвет» Наталья Шлямова.

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