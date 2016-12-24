Константина Дьяконова на посту главы отделения «Единой России» сменил Павел Тихончук

Фото: amur.er.ru

23 декабря в Благовещенске прошла отчётно-выборная конференция регионального отделения партии. Одним из главных вопросов стало избрание нового секретаря отделения. В бюллетень для тайного голосования предложили внести две кандидатуры: главу ЗАТО Циолковский Марину Зенину и ректора Дальневосточного аграрного университета Павла Тихончука.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Дьяконов сегодня оставил пост, так как истёк срок действия его полномочий. Председатель Законодательного собрания Амурской области возглавлял амурских единороссов с ноября 2015 года.

«К ротации отношусь положительно. Новый человек приступит к работе с новыми взглядами, новыми мыслями, с новой энергией. Я думаю, это правильное, демократическое решение. Мы всегда приветствуем любое усиление нашей партии новыми людьми. Депутатской фракции "Единой России" в заксобрании предстоит большой пласт работы, основанной на предвыборных обещаниях, которые мы давали своим избирателям. Считаю своим долгом скоординировать эту работу, отладить ее, чтобы она была направлена на удовлетворение потребности гражданского общества», – отметил Константин Викторович.

Голосование за нового лидера амурских партийцев проходило тайно. Всего в нем приняли участие 128 делегатов конференции. По результатам голосования кандидатуру Павла Тихончука поддержали 100 делегатов. За Марину Зенину проголосовали 23 однопартийца. Ещё пять бюллетеней были испорчены.

Таким образом, большинством голосов участники конференции утвердили в должности секретаря регионального отделения ректора Дальневосточного аграрного университета Павла Тихончука. Он поблагодарил коллег за доверие и пообещал честно и добросовестно исполнять свои обязанности, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Для меня это очень серьёзный и ответственный шаг. Я всегда считал, что высокая руководящая должность – это прежде всего высокая ответственность, обязанность и труд. Решение выдвинуть меня на эту должность было связано с оценкой моей профессиональной деятельности. Я воспринимаю должность секретаря регионального отделения как уникальную возможность более широкого общения и взаимодействия с интересными людьми, населением региона. Это интересно мне и в силу моей профессиональной деятельности. Сегодня в сложных политических и экономических условиях не только возрастает роль партии, но и ее ответственность. И мы должны помочь правительству региона реализовывать и майские указы президента, и те задачи, которые были озвучены в его послании», – сказал Павел Викторович.

Также в повестку заседания был включен вопрос ротации членов регионального политсовета. В итоге в состав нового регионального политического совета отделения партии «Единая Россия» включили 59 человек.

В число членов президиума вошли 17 человек. Заместителями руководителя регионального отделения стали пять человек: Константин Дьяконов, Елена Ковальская, Станислав Мелюков, Александр Синьков и Татьяна Фарафонтова. Руководителем регионального исполнительного комитета партии стала Елена Ковальская.

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